Запад является оазисом для преступников из РФ, заявил в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что их никто не собирается выдавать, как и сотрудничать с российскими правоохранительными органами.

В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние двадцать лет. Наворовал деньги — в Лондон — почёт и уважение, почётный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников, — сказал представитель Кремля.

В ходе интервью Песков также заявил, что Россия подверглась самому сильному санкционному давлению за всю историю из-за событий на Украине. По его словам, увлечение Запада антироссийскими санкциями достигло «безумия».

Также, по его мнению, никакой изоляции или полного вакуума для России быть не может. Песков отметил, что технологически это невозможно сделать в современном мире. Он указал на то, что мир гораздо больше, чем Европа, да и Россия сама гораздо больше, чем Европа.