Медики из городской больницы города Бихач в Боснии и Герцеговине зафиксировали первую смерть от нового коронавируса. Его жертвой стал пожилой мужчина.
В настоящий момент неизвестно, сколько мужчине было лет и при каких обстоятельствах он заразился.
Общее количество случаев заражения в Боснии и Герцеговине составляет 90. В стране введён режим чрезвычайной ситуации. Вероятно, в стране будет действовать комендантский час, а также закроются границы,
NEWS.ru писал, что наиболее распространённой формой коронавируса является его лёгкая форма. Согласно отчёту китайского Центра по контролю и профилактике, такую форму перенесли более 80% больных.
Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, выздоровели 91 096 пациентов, скончались 11 513. В России зарегистрировано 306 случаев заболевания.
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