https://static.news.ru/photo/c1f16b5a-6b8e-11ea-b31a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики из городской больницы города Бихач в Боснии и Герцеговине зафиксировали первую смерть от нового коронавируса. Его жертвой стал пожилой мужчина.

В настоящий момент неизвестно, сколько мужчине было лет и при каких обстоятельствах он заразился.

Общее количество случаев заражения в Боснии и Герцеговине составляет 90. В стране введён режим чрезвычайной ситуации. Вероятно, в стране будет действовать комендантский час, а также закроются границы, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что наиболее распространённой формой коронавируса является его лёгкая форма. Согласно отчёту китайского Центра по контролю и профилактике, такую форму перенесли более 80% больных.

Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, выздоровели 91 096 пациентов, скончались 11 513. В России зарегистрировано 306 случаев заболевания.