Спецрейс северокорейской авиакомпании Air Koryo с иностранцами на борту прибыл из Пхеньяна во Владивосток. Это первый полёт из столицы КНДР за время объявленного в Северной Корее карантина.
Как
Посольства ФРГ, Швейцарии и Франции в КНДР полностью остановили свою работу и приняли решение вывезти персонал из Пхеньяна. Ряд международных организаций также ограничили свою деятельность в Северной Корее в связи с тем, что выполнение многих гуманитарных программ в стране прекратилось. МИД КНДР предупредил иностранных дипломатов о продлении карантина на неопределённый срок после 1 марта.
Несмотря на принимаемые международным сообществом меры, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру. Как сообщал NEWS.ru, к 9 марта случаи заражения COVID-2019 зафиксированы в 101 стране.
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