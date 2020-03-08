https://static.news.ru/photo/ab22cdb8-61f4-11ea-8cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Novikov/Transport Photo Images/Global Look Press

Спецрейс северокорейской авиакомпании Air Koryo с иностранцами на борту прибыл из Пхеньяна во Владивосток. Это первый полёт из столицы КНДР за время объявленного в Северной Корее карантина.

Как передаёт ТАСС, рейс JS 271 приземлился во Владивостоке около 10:49 по местному времени. На борту находились 60 пассажиров, в том числе 13 россиян, которые решили покинуть КНДР на время карантина. Как рассказали информагентству в российском посольстве в Пхеньяне, улетевшие из КНДР граждане РФ — это дипломаты, у которых закончились командировки, и члены их семей.

Посольства ФРГ, Швейцарии и Франции в КНДР полностью остановили свою работу и приняли решение вывезти персонал из Пхеньяна. Ряд международных организаций также ограничили свою деятельность в Северной Корее в связи с тем, что выполнение многих гуманитарных программ в стране прекратилось. МИД КНДР предупредил иностранных дипломатов о продлении карантина на неопределённый срок после 1 марта.

Несмотря на принимаемые международным сообществом меры, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру. Как сообщал NEWS.ru, к 9 марта случаи заражения COVID-2019 зафиксированы в 101 стране.