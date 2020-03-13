https://static.news.ru/photo/757a96a6-6536-11ea-b1d1-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Результаты первого теста на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными.

Как передаёт РИА Новости, вирус выявили также у Фабио Вайнгартена — главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом в России 13 марта увеличилось с 34 до 45. Только в Москве 13 тысяч человек находятся на самоизоляции из-за болезни.

Инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинстве стран мира коронавирусом заразились не менее 136,6 тысячи человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. ВОЗ признала ситуацию пандемией.