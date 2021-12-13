Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявлен в Китае

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлен городе Тяньцзинь на севере Китая, у человека, вернувшегося из-за рубежа, передаёт ТАСС со ссылкой на эпидемиологический штаб города. Отмечается, что заболевание протекает бессимптомно, при этом пациент направлен в больницу. Ранее сообщалось, что «омикрон» распространился уже в 63 странах.

Это первый случай обнаружения штамма «омикрон» в материковом Китае, — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о гибели в стране «по меньшей мере, одного пациента», инфицированного «омикроном». До сих пор о гибели пациентов с новым штаммом не сообщалось.

Новая вариация коронавируса была впервые обнаружена в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Она отличается высокой контагиозностью, а также, по некоторым данным, снижает эффективность вакцин. Сейчас «омикрон» выявлен в 63 странах мира. В России он подтвердился у 16 из 177 туристов, которые приехали из ЮАР.