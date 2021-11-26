В Израиле вслед за Гонконгом выявили случай заражения новым штаммом COVID

Вслед за Гонконгом случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Израиле у гражданина, вернувшегося из южноафриканского государства Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении ещё двух прибывших из-за границы граждан, которые ожидают результатов тестов в изоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Израиля.

В пресс-службе добавили , что начато эпидемиологическое расследование для выявления всех возможных контактов инфицированных. В Минздраве отметили, что во всех трёх случаях речь идёт о вакцинированных пациентах, их данные об иммунизации проверяются.

Ранее Великобритания и Израиль внесли в список запрещённых для посещения стран ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в связи с выявлением в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Все возвращающиеся в Израиль из этих стран, включая вакцинированных третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина.

Штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят причин для беспокойства из-за обнаруженного в ЮАР нового штамма COVID-19. В настоящее время организация собирает информацию о штамме, которая позволит определить степень его опасности.