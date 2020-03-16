https://static.news.ru/photo/bde720dc-6782-11ea-8a4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Zillmann/imagebroker.com/Global Look Press

В Танзании в понедельник, 16 марта, зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом нового типа.

Об этом со ссылкой на представителя Минздрава государства Геральда Чами сообщает Reuters.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.

Как ранее писал NEWS.ru, гражданин Украины пытался вызвать панику среди населения, распространяя фейковые новости об эпидемии коронавируса на территории страны.