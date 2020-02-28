https://static.news.ru/photo/17c38d58-5a35-11ea-bb22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Szönyi/imageBROKER.com/Global Look Press

Первый подтверждённый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Мексике. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес.

По словам министра, заболевший — 35-летний гражданин Италии. Сейчас он проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико. Его состояние оценивается как стабильное. Власти устанавливают всех, кто мог контактировать с заражённым.

Ранее первый случай коронавируса зарегистрировал Минздрав Белоруссии. Инфекция была выявлена у студента из Ирана. Наличие вируса показали тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Белорусский национальный технический университет, в котором учился молодой человек, отменил аудиторные занятия и массовые мероприятия до 15 марта, писал NEWS.ru.