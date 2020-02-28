Первый подтверждённый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Мексике. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес.
По словам министра, заболевший — 35-летний гражданин Италии. Сейчас он проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико. Его состояние оценивается как стабильное. Власти устанавливают всех, кто мог контактировать с заражённым.
Ранее первый случай коронавируса зарегистрировал Минздрав Белоруссии. Инфекция была выявлена у студента из Ирана. Наличие вируса показали тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Белорусский национальный технический университет, в котором учился молодой человек, отменил аудиторные занятия и массовые мероприятия до 15 марта, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен