https://static.news.ru/photo/54ece834-6884-11ea-8379-fa163e074e61_660.jpg Фото: International Atomic Energy Agency (IAEA)/facebook.com

Уборщица Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заразилась коронавирусом. Это является первым подтверждённым случаем СOVID-19 в офисе организации, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Женщина почувствовала недомогание 2 марта, её изолировали, и она не посещала Венский международный центр. Врачи сначала считали, что она заболела гриппом, однако 16 марта у неё подтвердился коронавирус. В отделении ООН заявили, что риски заражения других сотрудников отсутствуют, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в Австрии действует запрет на проведение массовых мероприятий. Выставки, концертные залы, горнолыжные комплексы, ночные клубы, спортивные арены и другие заведения закрыты до 3 апреля. Все торговые точки, кроме аптек, автозаправок, мастерских и супермаркетов, закрыты. Учебные заведения работают в удалённом режиме.

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения призвала к более агрессивному сдерживанию коронавируса. Представитель ВОЗ считает, что необходимо принимать срочные меры.

Всего в мире COVID-19 заразились более 182 тысяч человек, умерли — 7,1 тысячи, выздоровели более 78 тысяч. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.