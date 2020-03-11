Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что анализ на наличие коронавируса в организме одного из жителей страны дал положительный результат. Он отметил, что инфицированный COVID-19 мужчина недавно вернулся из Европы.
Состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное, заражённый находится в карантине. Контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением медиков.
По словам коллеги Коджи, министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, закрытие границ не остановит распространение вируса нового типа. Рано или поздно врачам придётся впускать или выпускать людей, отметил глава Минздрава ФРГ, писал NEWS.ru.
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