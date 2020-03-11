Фото: Xinhua/Global Look Press

Фреска Рафаэля оказалась испорчена в Апостольском дворце Ватикана. Вандалы нацарапали на ней надпись: «Лена. Тамара. Винница», что указывает на украинское гражданство туристок.

Акт вандализма зафиксировали на видео на одной из фресок в так называемых станцах, помещениях во дворце Пап, которые Рафаэль расписал в 1508–1517 годах вместе с учениками. Ролик опубликовал портал Rusvesna.su1945....