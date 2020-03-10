https://static.news.ru/photo/6f23b388-62e2-11ea-842a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sally Hayden/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Демократической республике Конго. Об этом заявил министр здравоохранения страны Этени Лондонго.

По его словам, заболевший является гражданином Бельгии. В страну он прибыл два дня назад.

Министр добавил, что в настоящее время заражённый изолирован. Власти ведут поиск людей, которые с ним контактировали, сообщает портал Actualite.CD.

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ предупредили о риске возобновления эпидемии Эболы в Конго. По словам представителя организации, существует целый ряд факторов, который может привести к повторной вспышке лихорадки.