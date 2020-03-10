Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Демократической республике Конго. Об этом заявил министр здравоохранения страны Этени Лондонго.
По его словам, заболевший является гражданином Бельгии. В страну он прибыл два дня назад.
Министр добавил, что в настоящее время заражённый изолирован. Власти ведут поиск людей, которые с ним контактировали,
Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ предупредили о риске возобновления эпидемии Эболы в Конго. По словам представителя организации, существует целый ряд факторов, который может привести к повторной вспышке лихорадки.
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