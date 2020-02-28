https://static.news.ru/photo/6d32765a-5a1c-11ea-b49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: sehiyye_nazirliyi/instagram.com

Инфицированного коронавирусом гражданина России выявили в Азербайджане. Это первый случай заражения COVID-19 в стране, сообщил оперативный штаб при кабинете министров.

Россиянин прибыл в Азербайджан из Ирана. Первичные признаки нового типа вируса у мужчины заметили при пересечении границы. Его поместили в больницу в специальный инфекционный бокс. Состояние здоровья пациента стабильное, передаёт Trend.

Российское правительство ограничило въезд в РФ граждан иностранных государств, прибывающих с территории Ирана. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, писал NEWS.ru.