Инфицированного коронавирусом гражданина России выявили в Азербайджане. Это первый случай заражения COVID-19 в стране, сообщил оперативный штаб при кабинете министров.
Россиянин прибыл в Азербайджан из Ирана. Первичные признаки нового типа вируса у мужчины заметили при пересечении границы. Его поместили в больницу в специальный инфекционный бокс. Состояние здоровья пациента стабильное,
Российское правительство ограничило въезд в РФ граждан иностранных государств, прибывающих с территории Ирана. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен