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В украинских Черновцах выявлен случай инфицирования коронавирусном. Официальное заявление будет сделано в ходе специального брифинга главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Издание «Апостроф» со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что кабмин готовится сделать срочное заявление об обнаружении COVID-19 на территории Незалежной.

Ранее NEWS.ru писал, что первой заражённой новым типом вируса среди украинцев стала 26-летняя девушка. Проживающую в итальянской Кремоне госпитализировали, а её близких изолировали от общества.