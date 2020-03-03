В украинских Черновцах выявлен случай инфицирования коронавирусном. Официальное заявление будет сделано в ходе специального брифинга главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.
Издание «Апостроф» со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что кабмин готовится сделать срочное заявление об обнаружении COVID-19 на территории Незалежной.
Ранее NEWS.ru писал, что первой заражённой новым типом вируса среди украинцев стала 26-летняя девушка. Проживающую в итальянской Кремоне госпитализировали, а её близких изолировали от общества.
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