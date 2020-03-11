https://static.news.ru/photo/65d735c4-630b-11ea-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Ямайке подтверждён первый случай заболевания коронавирусом. Заболевшая — женщина, она приехала 4 марта из Британии.

Уже 9 марта женщина обратилась к врачу с характерными симптомами заболевания и была изолирована. На следующий день анализы подтвердили у пациентки наличие опасного заболевания, сообщает Jamaika Observer.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Перу сообщило о пяти новых случаях заболевания коронавирусом. Ещё недавно в стране было зафиксировано только пять заражений.