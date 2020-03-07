Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Коста-Рике. Об этом сообщает ТАСС.

Коста-Рика подтверждает свой первый случай заражения коронавирусом COVID-2019, — привели сообщение президента республики Коста-Рика Карлоса Альварадо в ТАСС.

Он добавил, что республика готовилась к борьбе с вирусом с начала 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минздрав Колумбии зафиксировал первый случай заражения новым типом коронавируса. Уточняется, что инфицированная прибыла из Италии.

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