https://static.news.ru/photo/08f85116-5ff6-11ea-8b05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Коста-Рике. Об этом сообщает ТАСС.

Коста-Рика подтверждает свой первый случай заражения коронавирусом COVID-2019, — привели сообщение президента республики Коста-Рика Карлоса Альварадо в ТАСС.

Он добавил, что республика готовилась к борьбе с вирусом с начала 2020 года.

Costa Rica confirma su primer caso de coronavirus COVID-19. El paÃ­s se ha preparado para enfrentar este nuevo virus desde enero. Hacemos un llamado a seguir la informaciÃ³n oficial del @msaludcr , nuestro sistema de salud pÃºblica trabaja para proteger a todas las personas. — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) March 6, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минздрав Колумбии зафиксировал первый случай заражения новым типом коронавируса. Уточняется, что инфицированная прибыла из Италии.