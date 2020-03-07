Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Коста-Рике. Об этом сообщает ТАСС.
Коста-Рика подтверждает свой первый случай заражения коронавирусом COVID-2019, — привели сообщение президента республики Коста-Рика Карлоса Альварадо в ТАСС.
Он добавил, что республика готовилась к борьбе с вирусом с начала 2020 года.
Costa Rica confirma su primer caso de coronavirus COVID-19. El paÃs se ha preparado para enfrentar este nuevo virus desde enero. Hacemos un llamado a seguir la informaciÃ³n oficial del @msaludcr, nuestro sistema de salud pÃºblica trabaja para proteger a todas las personas.