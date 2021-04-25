Первый самолёт с российскими туристами прибыл в Хорватию

https://static.news.ru/photo/0c06b3f6-a5dd-11eb-961c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый чартерный рейс авиакомпании с российскими туристами прибыл из московского аэропорта Домодедово в хорватскую Пулу. В город на Адриатическом побережье, расположенный на полуострове Истрия, прибыли 159 россиян, передаёт HINA.

Рейс выполняла авиакомпания S7 Airlines. Группа россиян стала первой, прибывшей из-за рубежа со времени введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Директор аэропорта Пулы Нина Войнич Жагар назвала это большим событием. Она подчеркнула, что, «учитывая вместимость самолёта, заполняемость впечатляет».

По её словам, рейсы из Москвы в Пулу будут осуществляться по воскресеньям до конца мая. Дальше ни российская, ни хорватская стороны пока не загадывают: решение будут принимать исходя из эпидемической ситуации.

Власти Хорватии с 1 апреля разрешили въезд в страну гражданам, имеющим подтверждение о вакцинации от коронавируса, в том числе российским препаратом «Спутник V». Как подчеркнул тогда глава МВД республики Давор Божинович, такое решение принято, несмотря на то что в Евросоюзе нет общего заключения об отношении к вакцинам, зарегистрированным за его пределами.