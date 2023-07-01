Первый самолет из России на Кубу вылетел из Шереметьево

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Первый за 16 месяцев прямой авиарейс из России на Кубу отправился из столичного аэропорта Шереметьево, кадрами с борта поделился Telegram-канал «360tv». Самолет будет лететь 13 часов 40 минут и приземлится в Варадеро. Прямое авиасообщение было отменено 28 февраля 2022 года в связи с санкциями, которые страны Запада ввели против российских авиакомпаний.

Как заявил представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, на первый рейс были раскуплены все билеты, передает РИА Новости. Он отметил, что речь идет как об эконом-, так и о бизнес-классе.

Ранее авиакомпания «Якутия» возобновила международные рейсы в Китай. Самолет из Якутска вылетел в Харбин 29 июня. В Якутске прежде были проблемы с местным аэропортом, взлетно-посадочная полоса которого реконструировалась.

Президент РФ Владимир Путин в конце мая признался, что лично принял решение возобновить авиасообщение с Грузией. По его словам, таким образом он решил поддержать оба государства в период отпусков, а также людей, стремящихся выстроить доброжелательные отношения между Москвой и Тбилиси. Путин подчеркнул, что РФ будет и дальше предпринимать шаги по улучшению отношений с Грузией.