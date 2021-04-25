Первый рейс в Черногорию отменили за несколько минут до вылета

https://static.news.ru/photo/eb6edcba-a68e-11eb-b06b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый в текущем году авиарейс в Черногорию, который должен был отправиться из столичного аэропорта Домодедово, был отменён за считанные минуты до вылета. Пассажирам объявили об этом, когда они уже сдали багаж, а к терминалу подали автобус, передаёт «Подъём» со ссылкой на несостоявшихся туристов.

По данным издания, российские власти не дали разрешение на полёты в эту страну.

Рейс был отменён в связи с тем, что авиакомпания не получила разрешения от МИД РФ на полёты. Рейсы отменены с 26 апреля по 24 мая. Всем пассажирам деньги вернут, — сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Почему рейс в принципе был запланирован и шла активная подготовка при отсутствии такого разрешения, не уточняется.

Впрочем, по словам людей, они до последнего были уверены, что улетят. Хотя проблемы начались уже на этапе регистрации на рейс: представители авиакомпании потребовали справки о ПЦР-тестах на коронавирус, заявив, что ничего не знают об отмене этой формальности для россиян властями Черногории. В итоге многим пассажирам пришлось пройти экспресс-исследование в аэропорту.

Однако перед самой посадкой выяснилось, что перелёта всё же не будет.

Ранее министр финансов Черногории Милойко Спаич сообщил, что власти планируют снять все введённые из-за распространения коронавируса ограничения для туристов из России. Однако конкретные сроки он не назвал.