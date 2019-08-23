https://static.news.ru/photo/8b31be96-c713-11e9-b68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Первый президент Леонид Кравчук предсказал Украине скорый конец из-за политического курса, который держит нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Время непростое — самая большая бедность в Европе, самая высокая коррупция, война, кровь, ужас, смерть — все обещания превратились в игрушки, а ничего в практическом смысле не сделано, — сказал Кравчук на конференции в Киеве.

По его словам, если Зеленский пойдёт по стопам своего предшественника Петра Порошенко, то Украина не выдержит.

Первый президент также добавил, что Порошенко в годы своего правления занимался не страной, а бизнесом, передаёт « Политэксперт ».

Как ранее писал News.ru, Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко.