Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко.
По его словам, бывшего украинского лидера отличает стремление к богатству, а также невероятный карьеризм. Кравчук отметил, что на своём посту Порошенко занимался не управлением страной, а укреплением своей бизнес-империи, сообщает «
Ранее Кравчук предостерёг действующего главу Украины Владимира Зеленского от повтора ошибок своего предшественника. Он отметил, что Порошенко неправильно выстраивал кадровую систему, «где всё решали близкие ему люди».