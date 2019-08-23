Леонид Кравчук Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко.

По его словам, бывшего украинского лидера отличает стремление к богатству, а также невероятный карьеризм. Кравчук отметил, что на своём посту Порошенко занимался не управлением страной, а укреплением своей бизнес-империи, сообщает «112 Украина».

Ранее Кравчук предостерёг действующего главу Украины Владимира Зеленского от повтора ошибок своего предшественника. Он отметил, что Порошенко неправильно выстраивал кадровую систему, «где всё решали близкие ему люди».

News.ru в соцсетях