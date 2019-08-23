https://static.news.ru/photo/4144f6c6-c6ec-11e9-8a88-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко.

По его словам, бывшего украинского лидера отличает стремление к богатству, а также невероятный карьеризм. Кравчук отметил, что на своём посту Порошенко занимался не управлением страной, а укреплением своей бизнес-империи, сообщает « 112 Украина ».

Ранее Кравчук предостерёг действующего главу Украины Владимира Зеленского от повтора ошибок своего предшественника. Он отметил, что Порошенко неправильно выстраивал кадровую систему, «где всё решали близкие ему люди».