Первый пациент с COVID-19 скончался в Абхазии

https://static.news.ru/photo/2db46a2a-879d-11ea-9902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в Абхазии. Скончалась женщина 1925 года рождения.

Диагноз ей был поставлен 11 апреля, но в Гудаутский центральный госпиталь она поступила только почти 10 дней спустя. Женщина отказывалась ложиться в больницу до тех пор, пока состояние её здоровья существенно не ухудшилось.

Скончалась пациентка от вызванных коронавирусом осложнения и сопутствующих хронических заболеваний, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Абхазии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса, а в пограничном с РФ Гагрском районе объявлен комендантский час. По словам местных жителей, такой жёсткий контроль связан с тем, что они похожи на итальянцев.