Первый не белый премьер Сегодня Консервативная партия Великобритании официально должна назвать своего кандидата в премьер-министры

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Риши Сунак

Сегодня Консервативная партия Великобритании официально должна назвать своего кандидата в премьер-министры. Вопрос был решен еще накануне, когда последняя соперница в прошлом министра финансов Риши Сунака сняла свою кандидатуру. Но необходимо было соблюсти некоторые ритуальные формальности.

Собственно, Сунак был фаворитом и в поединке с неудачницей Лиз Трасс, проигравшей временной спор даже салату латук. Тем более что по британской традиции министры финансов всегда были вторыми по значимости фигурами в правительстве. И в просторечье именовались «ферзями». Но инсайдеры утверждали, что «цветной» премьер априори не устроил королеву Елизавету Вторую, которая категорически в кулуарах высказалась против индуса во главе правительства. Еще бы, она ведь стала королевой, когда над британской империей все еще не заходило солнце.

Но королевы больше нет, как, по-видимому, и последних имперских предрассудков. Мир действительно меняется. Ее засидевшийся в наследниках сын, ныне Карл Третий, явно ничего не имеет против кандидатуры Сунака, поскольку в своей бурной биографии имел, как утверждают, и дела с индийскими коммерческими партнерами. И как считается, именно из Виндзорского дворца дали понять Борису Джонсону, что ему не время возвращаться на Даунинг-стрит.

Риши Сунак, внук индийского эмигранта, банкир, женат на дочери Нараяна Мурти, главы одного из богатейших семейств далекой исторической родины. Отныне он станет пятым премьером с момента брексита в 2016 году. А главное — первым не белым главой кабинета. Или, как официально звучит эта должность, первым министром королевства. А это исторический прецедент. В свое время Лондон принял в премьеры еврея Дизраэли. И вот первый премьер — индус. К тому же 42-летний Риши Сунак — самый молодой премьер за последние 200 лет. И, видимо, один из самых богатых. Его личное состояние оценивается в 730 млн фунтов.

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press Консервативная партия Великобритании

Новый фаворит консерваторов с ходу пообещал восстановить национальную экономику и единство в партии. Он считается приверженцем консервативного подхода к экономическим проблемам и явно не склонен экспериментировать перед лицом небывалой инфляции в 10% и нарастающего вала социальных протестов. Между тем первая же информация о его скором провозглашении премьером сразу укрепила фунт.

В целом Сунак, хоть и работал в правительстве Бориса Джонсона, но считается весьма скептически настроенным в отношении брексита и попыток Великобритании в чем-то противопоставить себя континентальной Европе. В кулуарах его даже называют «островным Макроном» по причине тесных связей с английской ветвью клана Ротшильдов. Впрочем, у Сунака-бизнесмена весьма широкий круг делового общения. Причем известно, что в свое время его компании и фирмы жены активно работали и в Москве.

Естественно, что Сунак-премьер будет вынужден играть по основным правилам. Это касается и отношений с Украиной, от поддержки которой в Лондоне не смогут отказаться. Да и сам будущий премьер поддержал политику накачивания Киева оружием и деньгами. Другое дело, что может быть снижен эмоциональный уровень политических деклараций. Вряд ли Сунак не отметил того, насколько поспешно Киев заранее поддержал Джонсона.

Отдельный нюанс такого кадрового решения, в чем-то затрагивающего и наши глобальные интересы, это реакция на такой ход его исторической родины. Известно, что сейчас Индия как просватанная невеста, что всем нравится. Соединенные Штаты вместе с Великобританией прилагают немалые усилия для того, чтобы привлечь Дели к антироссийским санкциям. В частности, заставить индусов соблюдать пресловутой потолок цен на российскую нефть, хотя страна и так получает наше сырье с солидным дисконтом. И проблема эта для истинных англосаксов не столько экономическая, сколько политическая. Необходимо повысить как бы градус изоляции Москвы. А потому интересно, какая роль в такой игре будет отведена Сунаку. В том числе и в рамках попыток Великобритании плотнее привлечь Индию к противостоянию с Китаем.

Пока же Сунаку простили участие в ковидных вечеринках Бориса Джонсона и даже анекдотический эпизод, когда он без шофера не знал, как расплатиться на бензоколонке. Не время ворошить прошлые скандалы.