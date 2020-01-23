23-лений житель Китая Хуанг рассказал, как ему удалось излечиться от нового типа коронавируса. Он стал одним из первых, кто обратился в больницу с симптомами заболевания, сообщает РЕН ТВ.
Я излечился быстрее всех, потому что я молодой. Мне всего 23 года, — рассказал Хуанг.
Парень заразился вирусом воздушно-капельным путём. Пока неизвестно, что стало причиной его выздоровления.
Как ранее писал NEWS.ru, первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами города Ухань зарегистрирован в провинции Хубэй. Скончался 80-летний мужчина. Об этом сообщили власти Китая.
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