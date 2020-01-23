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Китайские чиновники остановили работу транспорта в городе Сяньнин. Причиной стала вспышка коронавируса. Это уже второй по счёту город в КНР, который фактически изолирован. Первым стал Ухань.

Сообщается, что в скором времени транспортное сообщение может прекратиться в городах Чиби, Эчжоу и Хуанган. С 10:00 24 января все маршруты общественного транспорта и пассажирские перевозки временно приостанавливаются, — говорится...