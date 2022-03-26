Первый из трёх комплексов ПВО Patriot развёрнут в Словакии

В Словакии развернули первый из трёх комплексов ПВО Patriot, сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на премьер-министра страны Эдуарда Хегера. Комплексы будут дислоцироваться в составе боевой группы НАТО и заниматься охраной воздушного пространства республики.

Комплекс Patriot установлен на авиабазе в Слиач в Центральной Словакии для обеспечения защиты воздушного пространства этого региона республики. Вскоре в страну прибудут еще два комплекса Patriot. Два из них находятся в обслуживании солдат германского бундесвера, один — военнослужащих ВС Нидерландов, — сообщает агентство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что усиление восточного фланга НАТО де-факто началось до соответствующего официального решения об этом. Он отметил, что до принятия данного решения на востоке уже образовалась достаточно мощная военная инфраструктура.

24 марта лидеры НАТО договорились усилить восточное крыло Альянса, разместив четыре боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. В заявлении Североатлантического альянса говорится, что на восточном фланге Альянс разместил 40 тысяч военнослужащих, а также развернул элементы сил реагирования.