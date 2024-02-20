Первый человек с вживленным в мозг чипом может силой мысли управлять мышкой Маск: человек с чипом Neuralink может силой мысли управлять компьютерной мышью

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Человек с вживленным в мозг чипом Neuralink может силой мысли управлять курсором компьютерной мыши, сообщил на странице в Twitter (X) американский миллиардер и владелец компании — производителя устройства Илон Маск. По его словам, пациент почти полностью выздоровел.

Прогресс хороший. Пациент практически полностью выздоровел. Он может управлять курсором компьютерной мыши, просто подумав об этом. Сейчас мы пытаемся добиться как можно большего количества нажатий на клавиши за счет силы мысли, — написал Маск.

Бизнесмен подчеркнул, что сотрудники компании пытаются улучшить эффект от применения чипа. Как отметил Маск, специалисты работают с пациентом над другими функциями и процесс идет успешно.

Врач-невролог Александр Комаров ранее заявил, что эксперимент Маска по вживлению мозгового чипа может помочь преодолеть морфологические повреждения проводящих путей нервной ткани. По его словам, это не первый случай имплантации чипа в мозг, однако первый, который якобы может транслировать высшие технические функции для внешнего мира. Комаров подчеркнул, что ученые занимаются этим вопросом на протяжении 50–70 лет.