https://static.news.ru/photo/6eea6ed6-70f5-11ea-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Puchinger/Global Look Press

Первую смерть от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали на территории Северного Кипра.

Согласно данным телеканала Sigma, погиб 67-летний турист из Германии с хронической болезнью лёгких и гипертонией.

По информации Минздрава республики, на находящейся под контролем правительства Кипра территории умерли пять человек, среди которых — четверо мужчин и одна женщина.

В общей сложности на Кипре, без учёта северной части, выявлено 162 заболевших, в том числе 4 — на военных базах Великобритании. За сутки зафиксировано 16 новых случаев коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Кипра Никос Анастасиадис и его ближайшие помощники сдали тесты на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.