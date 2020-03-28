Первую смерть от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали на территории Северного Кипра.
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По информации Минздрава республики, на находящейся под контролем правительства Кипра территории умерли пять человек, среди которых — четверо мужчин и одна женщина.
В общей сложности на Кипре, без учёта северной части, выявлено 162 заболевших, в том числе 4 — на военных базах Великобритании. За сутки зафиксировано 16 новых случаев коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Кипра Никос Анастасиадис и его ближайшие помощники сдали тесты на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.
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