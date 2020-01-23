https://static.news.ru/photo/6b99fa4c-3ddf-11ea-9d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

В китайской провинции Шэньси (население 38,6 млн человек) и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (24,9 млн жителей) выявлены пять подтверждённых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что все заболевшие либо посещали город Ухань, либо контактировали с его жителями. Состояние заражённых стабильное и не вызывает опасений врачей.

В посольстве РФ в Пекине заявили, что дипмиссия не получала обращений от россиян, находящихся в городе Ухань. Данных об инфицировании коронавирусом граждан России также не поступало.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что первоисточником нового коронавируса 2019-nCoV могут являться летучие мыши.