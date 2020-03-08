https://static.news.ru/photo/3214c04c-61a0-11ea-99e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imagephotoagency.it

Минздрав Албании подтвердил информацию о первых двух зафиксированных случаях заболевания коронавирусом нового типа COVID-2020.

Диагноз поставили двум мужчинам, отцу и сыну, прилетевшим в страну из Италии. Их состояние оценивается как стабильное, заболевание протекает без особенностей и осложнений, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, новый тип коронавируса обнаружили у четырёх депутатов и двух сотрудников нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи) Франции.