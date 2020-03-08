Минздрав Албании подтвердил информацию о первых двух зафиксированных случаях заболевания коронавирусом нового типа COVID-2020.
Диагноз поставили двум мужчинам, отцу и сыну, прилетевшим в страну из Италии. Их состояние оценивается как стабильное, заболевание протекает без особенностей и осложнений,
Как писал NEWS.ru ранее, новый тип коронавируса обнаружили у четырёх депутатов и двух сотрудников нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи) Франции.
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