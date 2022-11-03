Первые шесть судов покинули Украину после возобновления зерновой сделки Минобороны Турции: первые шесть судов покинули Украину после возобновления зерновой сделки

Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первые шесть судов покинули украинские порты после возобновления зерновой сделки, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, которые приводит канал Haberturk, теперь правительство страны намерено активизировать усилия по продлению зерновой инициативы, срок действия которой истекает 19 ноября.

После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышло шесть судов, — заявил Акар.

Он также назвал возобновление зерновой сделки важным шагом по пути к миру и прекращению огня между двумя странами. По его словам, общее количество судов, вышедших из портов в рамках сделки, достигло 426, а количество перевезенного ими зерна превысило 9,7 млн ​​тонн.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о конструктивном подходе президентов России и Украины к возобновлению зерновой сделки. Возвращение Москвы к соглашению подтвердило Минобороны РФ.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва получила четкие гарантии от Киева, что атак на российский флот, подобных той, что случилась в Севастополе, больше не будет. По его словам, украинские власти также заверили, что инфраструктура и гумкоридоры в целях наращивания военного преимущества использоваться не будут.