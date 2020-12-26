Первые одобренные в ЕС вакцины от COVID-19 были доставлены во все страны ЕС

Фон дер Ляйен отметила, что в Евросоюзе возможность сделать прививку появится уже с 27 декабря.
В понедельник Еврокомиссия после положительной оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) допустила на рынок вакцину от Pfizer/BioNTech. По словам главы ЕК, этот препарат будет доступен всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях. Стоимость прививки при этом не разглашается.
До этого ЕК заключила контракты с несколькими компаниями, обеспечив поставки в европейские страны вакцин от коронавируса, если те окажутся безопасными и эффективными. В их число вошли Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, Moderna.
При населении в 450 млн человек поставлено будет, согласно контракту, более 2 миллиардов доз.
Ранее в Минздраве России заявили, что испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ведомство одобрило начало вакцинации пожилых граждан, сообщил NEWS.ru.