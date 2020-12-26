Первые одобренные в ЕС вакцины от COVID-19 были доставлены во все страны ЕС

https://static.news.ru/photo/2720229a-4768-11eb-a27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первые препараты для вакцинации, которые были одобрены в Евросоюзе, уже получили все европейские страны. Об этом сообщила в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.



Вакцина от COVID-19 доставлена ​​во все государства ЕС, — написала она.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020



Фон дер Ляйен отметила, что в Евросоюзе возможность сделать прививку появится уже с 27 декабря.

В понедельник Еврокомиссия после положительной оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) допустила на рынок вакцину от Pfizer/BioNTech. По словам главы ЕК, этот препарат будет доступен всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях. Стоимость прививки при этом не разглашается.

До этого ЕК заключила контракты с несколькими компаниями, обеспечив поставки в европейские страны вакцин от коронавируса, если те окажутся безопасными и эффективными. В их число вошли Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, Moderna.

При населении в 450 млн человек поставлено будет, согласно контракту, более 2 миллиардов доз.

Ранее в Минздраве России заявили, что испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ведомство одобрило начало вакцинации пожилых граждан, сообщил NEWS.ru.