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Первые одобренные в ЕС вакцины от COVID-19 были доставлены во все страны ЕС

12:51, 26 декабря 2020 184
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первые препараты для вакцинации, которые были одобрены в Евросоюзе, уже получили все европейские страны. Об этом сообщила в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.


Вакцина от COVID-19 доставлена ​​во все государства ЕС, — написала она.


Фон дер Ляйен отметила, что в Евросоюзе возможность сделать прививку появится уже с 27 декабря.

В понедельник Еврокомиссия после положительной оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) допустила на рынок вакцину от Pfizer/BioNTech. По словам главы ЕК, этот препарат будет доступен всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях. Стоимость прививки при этом не разглашается.

До этого ЕК заключила контракты с несколькими компаниями, обеспечив поставки в европейские страны вакцин от коронавируса, если те окажутся безопасными и эффективными. В их число вошли Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, Moderna.

При населении в 450 млн человек поставлено будет, согласно контракту, более 2 миллиардов доз.

Ранее в Минздраве России заявили, что испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ведомство одобрило начало вакцинации пожилых граждан, сообщил NEWS.ru. 

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