Опубликованы первые кадры поисковой операции в районе ЧП с вертолетом Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

В Сети появились первые кадры спасательной операции в районе жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, организованной недалеко от ирано-азербайджанской границы. На кадрах видно, что в регионе сейчас густой туман, также специалистам мешает горная местность.

Как уточняет иранское информационное агентство IRNA, спасатели добрались до района ЧП через час после получения сигнала о чрезвычайном происшествии. В поисково-спасательной операции задействованы 16 отрядов экстренных служб.

Примерно через час после того, как спасателям было объявлено о происшествии, спасательные отряды прибыли на место инцидента и начали поиски, — передает агентство.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой, обсуждая обстоятельства ЧП с вертолетом Ми-171 президента Ирана, назвал маловероятным факт ошибки пилотов или атаки извне на воздушное судно. По его словам, скорее всего, причиной инцидента стало некачественное топливо, из-за которого в полете отказали двигатели.

До этого стало известно, что в районе города Верзеган совершил жесткую посадку вертолет, на борту которого находилась официальная делегация Ирана во главе с президентом республики.