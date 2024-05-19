Первые группы спасателей подобрались к месту аварии с вертолетом Раиси IRIB: четыре группы спасателей достигли места ЧП с вертолетом президента Ирана

Фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту, сообщила в эфире IRIB глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди. Также поиски ведут 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.

Четыре группы уже подошли к тем координатам, которые считаются местом происшествия, — уточнила Алишунди.

По ее словам, к месту ЧП отправился глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд. По информации агентства Tasnim, темнота и осадки сильно осложняют поиски вертолета. По его данным СМИ, к предполагаемому месту ЧП нет возможности проехать на транспорте и спасатели идут пешком.

Мусульмане иранского города Мешхед собрались в мечети для совершения молитвы о здравии Ибрахима Раиси. Отмечается, что призывы к гражданам Ирана с просьбой молиться за здоровье президента были опубликованы на его страницах в социальных сетях. Помимо Мешхеда, молитвы также прозвучали в мечети Джамкаран, имеющей важное значение для мусульман-шиитов.

Ранее политолог Алексей Макаркин допустил, что ЧП с вертолетом президента Ирана может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики. Он также отметил, что воздушное судно вряд ли могли сбить, поскольку на это ничего не указывает.