https://static.news.ru/photo/6d22703a-6b37-11ea-aafc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

В Сингапуре зафиксированы первые две смерти после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 марта сообщили представители Минздрава страны.

Отмечается, что после заражения скончались 64-летний гражданин Индонезии и 75-летняя гражданка Сингапура. Оба пациента были доставлены в медицинские учреждения с серьёзными осложнениями. Кроме того, они имели проблемы с сердцем, а гражданка Сингапура также страдала от гипертонии.

Мы глубоко опечалены их уходом. Наши мысли с их семьями в это сложно время. Мы окажем всю необходимую помощь семьям, — приводятся слова главы Минздрава Сингапура Гань Ким Юна на официальном сайте ведомства.

Как подчеркнули сотрудники министерства, в данный момент на территории страны зафиксировано 385 случаев заражения.

По информации на 21 марта, в мире коронавирусом нового типа заразились 277 736 человек, 11 513 скончались, а 91 096 пациентов выздоровели.

В России зафиксирован 251 случай заражения COVID-19. Один человек погиб.

Как ранее писал NEWS.ru, первая жертва коронавируса нового типа зарегистрирована в Парагвае. Пациент находился несколько дней в реанимации.