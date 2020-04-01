Борьбу с коронавирусом нового типа обсудят на видеоконференции главы МИД стран НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Борьба с коронавирусом станет главной темой первой в истории альянса видеоконференции глав МИД НАТО, — заявил Столтенберг.
По его словам, страны НАТО не допустят, чтобы глобальный эпидемиологический кризис угрожал безопасности в мире. Он подчеркнул, что на видеоконференции будут обсуждать продолжение операций альянса в условиях пандемии.
NEWS.ru писал, что Европа перешла к военным операциям по борьбе с коронавирусом. В Италии военные в рамках спецоперации «Безопасные улицы» контролируют места возможного скопления людей и помогают похоронным службам, у которых не хватает ресурсов достойно отправить умерших в последний путь.
Всего в мире зафиксировано 859 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли свыше 42 тысячи человек, 178 выписаны из больниц. В России коронавирусом заразились 2777 человек. На Москву приходится 1880 случаев. Всего в России излечились более 100 человек, скончались 24.
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