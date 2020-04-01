https://static.news.ru/photo/8887c61c-73fd-11ea-beef-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Борьбу с коронавирусом нового типа обсудят на видеоконференции главы МИД стран НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Борьба с коронавирусом станет главной темой первой в истории альянса видеоконференции глав МИД НАТО, — заявил Столтенберг.

По его словам, страны НАТО не допустят, чтобы глобальный эпидемиологический кризис угрожал безопасности в мире. Он подчеркнул, что на видеоконференции будут обсуждать продолжение операций альянса в условиях пандемии.

NEWS.ru писал, что Европа перешла к военным операциям по борьбе с коронавирусом. В Италии военные в рамках спецоперации «Безопасные улицы» контролируют места возможного скопления людей и помогают похоронным службам, у которых не хватает ресурсов достойно отправить умерших в последний путь.

Всего в мире зафиксировано 859 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли свыше 42 тысячи человек, 178 выписаны из больниц. В России коронавирусом заразились 2777 человек. На Москву приходится 1880 случаев. Всего в России излечились более 100 человек, скончались 24.