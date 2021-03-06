Первую партию «Спутника V» доставили в Северную Македонию

В Северную Македонию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче, который встречал самолёт с вакциной вместе с послом РФ Сергеем Баздникиным.
Только что в Македонию прибыла первая партия вакцины из России. Благодарю посла РФ [Сергея Баздникина] за его личный вклад, — рассказал политик во время брифинга в аэропорту, сообщает РИА Новости.
До сегодняшнего момента Северная Македония получила только 8 тысяч доз вакцины Pfizer из Сербии.
Как писал NEWS.ru, Северная Македония стала 46-й страной, которая зарегистрировала на своей территории «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, российский препарат могут применять в 46 странах с населением свыше 1,2 млрд человек.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V» для применения в чрезвычайных ситуациях. В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.