Первую партию «Спутника V» доставили в Северную Македонию

https://static.news.ru/photo/8dbc591e-7f59-11eb-8772-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Северную Македонию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче, который встречал самолёт с вакциной вместе с послом РФ Сергеем Баздникиным.

Только что в Македонию прибыла первая партия вакцины из России. Благодарю посла РФ [Сергея Баздникина] за его личный вклад, — рассказал политик во время брифинга в аэропорту, сообщает РИА Новости.

До сегодняшнего момента Северная Македония получила только 8 тысяч доз вакцины Pfizer из Сербии.

Как писал NEWS.ru, Северная Македония стала 46-й страной, которая зарегистрировала на своей территории «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, российский препарат могут применять в 46 странах с населением свыше 1,2 млрд человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V» для применения в чрезвычайных ситуациях. В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.