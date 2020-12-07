Первую Нобелевскую медаль вручили поэтессе Луизе Глюк

https://static.news.ru/photo/edc6f1b0-38ab-11eb-ad85-fa163e074e61_660.jpg Луиза Глюк Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года американская поэтесса Луиза Глюк стала первой обладательницей награды, получившей медаль и диплом у себя дома в Кембридже (штат Массачусетс).

Церемония прошла вчера, — сообщили ТАСС в Нобелевском фонде.

Поэтесса, как уточняется, получила медаль и диплом в своём саду «в прекрасный зимний день».

Она принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы. В её поэзии присутствует много юмора и остроумия, — отметил на пресс-конференции председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон.

Примечательно, что ранее эксперты хоть и считали Глюк достойной высокой награды, но в число главных претендентов на премию её не включали.

Нобелевская неделя 2020 года из-за пандемии коронавируса стала самой необычной за всю историю. Большинство её мероприятий пройдёт онлайн. Все лауреаты получат свои медали и дипломы по месту жительства. Презентации запишут на видео, которые станут частью телепередач 10 декабря, которые в день смерти Нобеля будут вести из ратуши Стокгольма и университета Осло шведский и норвежский телеканалы.

Денежная премия в каждой номинации в этом году выросла на 1 млн и составила 10 млн крон ($1,18 млн).

Как писал NEWS.ru, Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года Луизе Глюк. Соответствующее объявление было сделано 8 октября. Как уточняется, премия присуждена за «точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2020 году стали Харви Альер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс. Учёные получили награду за открытие вируса, вызывающего гепатит C.