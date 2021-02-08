Первого секретаря посольства Албании в Москве выслали из России

https://static.news.ru/photo/10760728-6a16-11eb-a8fd-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/Ambasada-e-Shqipërisë-në-Rusi

Посла Албании в РФ Арбена Газиони 8 февраля вызвали в Министерство иностранных дел России.

Как передаёт пресс-служба МИД, дипломату вручили ноту с объявлением первого секретаря албанского посольства Йониды Дрогу персоной нон грата. Этому сотруднику предписано покинуть российскую территорию в течение 72 часов.

В министерстве назвали это решение ответом на высылку «под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране». МИД РФ считает, что действия албанской стороны объясняются необходимостью набирать политические очки в условиях избирательной кампании, начавшейся в Албании, а также желанием заручиться поддержкой антироссийских сил на Западе.

Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что действия Албании противоречат заявлениям о намерении развивать дружественные отношения и «фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах».

Власти Албании в январе объявили сотрудника российской дипмиссии персоной нон грата «из-за нарушения антикоронавирусных мер», передавал NEWS.ru. В 2021 году это первый случай высылки российского дипломата. В 2020 году представителей российских дипмиссий высылали из Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии. Наиболее часто российских дипломатов обвиняли в шпионаже. Россия каждый раз реагировала зеркально.