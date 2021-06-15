Первого июля начинается расправа: Тимошенко обратилась к украинцам

https://static.news.ru/photo/805aea74-ce55-11eb-b9a0-96000091f725_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: YuliaTymoshenko/facebook.com

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале «расправы» над Украиной. Видео с её выступлением в Верховной раде опубликовано на YouTube-канале RadaTVchannel.

Сейчас хочу обратиться к украинцам. С первого июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю, — подчеркнула Тимошенко.

Политик добавила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными землями, без согласований снимать верхние слои чернозёма, при этом у крестьян якобы «начнут забирать землю».

Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной, — сказала лидер «Батькивщины».

Она напомнила, что президент Владимир Зеленский обещал принимать важные решения лишь после волеизъявления украинцев. При этом был сорван сбор инициативной группы по проведению референдума по земле.

Людей превратили в рабов и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев, — отметила Тимошенко.

Ранее стало известно, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Об этом в марте заявила Юлия Тимошенко. По её словам, таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Тимошенко добавила, что в такой ситуации власти не стесняются говорить о новом повышении тарифов.