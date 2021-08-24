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Первая женщина-губернатор Нью-Йорка вступила в должность

10:38, 24 августа 2021
Первая женщина-губернатор Нью-Йорка вступила в должность Кэти Хочул (справа) Фото: Kathy Hochul/twitter.com
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Кэти Хочул вступила в должность губернатора штата Нью-Йорк, став впервые в истории женщиной на этой должности. Об этом сообщается на её странице в Twitter.

Главный судья штата Джанет Де Фиоре приняла торжественную клятву нового губернатора. Сама Кэти Хочул считает это большой ответственностью и высокой честью для себя.

Для меня большая честь быть официально приведённым к присяге в качестве 57-го губернатора Нью-Йорка, — написала она на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что бывший глава штата Нью-Йорк Эндрю Куомо покинул свой пост после скандала на почве обвинений в домогательствах к своим сотрудницам. Карен Хинтон, бывшая подчинённая скандального политика, рассказала, что её начальник выбирал себе сотрудников-девушек по внешнему виду. По её словам, одна из кандидаток на рабочее место в руководстве штата получила отказ от Куомо с формулировкой «она некрасивая». Сама Хинтон констатировала, что поведение экс-губернатора постоянно прибывало на границе норм морали и деловой этики.

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