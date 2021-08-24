Первая женщина-губернатор Нью-Йорка вступила в должность

Фото: Kathy Hochul/twitter.com

Великобритания не будет продлевать сроки эвакуации иностранных граждан из Афганистана, поскольку ситуация в стране становится всё более опасной из-за вылазок террористов. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес в интервью Sky News.

По мере того, как мы подходим ближе [к дате эвакуации], будет верным сказать, что риски безопасности растут, и это становится всё более опасным. Дополнительные группировки и другие террористические группы <..>,...