https://static.news.ru/photo/7b7ddc40-5f9e-11ea-a270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paulo Amorim / Vwpics/Global Look Press

В Нидерландах зарегистрирован первый смертельный случай от коронавируса. Умершему мужчине было 86 лет.

86-летний мужчина, который был доставлен в больницу Ikazia в Роттердаме с COVID-19, сегодня (6 марта. — NEWS.ru) умер. Источник инфекции этого пациента до сих пор неизвестен, — сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Ранее Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил об обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в стране. Пациент вернулся в страну из итальянского региона Ломбардия.

Как писал NEWS.ru, аргентинец, прибывший из Европы, стал первым заболевшим коронавирусом в этой латиноамериканской стране.