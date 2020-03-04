В Нидерландах зарегистрирован первый смертельный случай от коронавируса. Умершему мужчине было 86 лет.
86-летний мужчина, который был доставлен в больницу Ikazia в Роттердаме с COVID-19, сегодня (6 марта. — NEWS.ru) умер. Источник инфекции этого пациента до сих пор неизвестен, — сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
Ранее Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил об обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в стране. Пациент вернулся в страну из итальянского региона Ломбардия.
Как писал NEWS.ru, аргентинец, прибывший из Европы, стал первым заболевшим коронавирусом в этой латиноамериканской стране.
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