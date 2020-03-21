https://static.news.ru/photo/2114f124-6bfd-11ea-b216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yehua/Global Look Press

Скончался от осложнений течения болезни 58-летний таксист из Картахены, сообщил министр здравоохранения и социальной защиты Колумбии Фернандо Руис.

Мы с сожалением сообщаем колумбийцам о смерти первого гражданина страны из-за коронавируса, — цитирует министра RCN.

Режим ЧП введён в Колумбии 17 марта, с 24 марта по 13 апреля в стране действует общенациональный карантин, на данный момент зарегистрировано 210 случаев инфицирования.

Как писал NEWS.ru ранее, инфицирование коронавирусом нового типа в ФРГ выявлено у 22,1 тысячи человек. За день прирост числа положительных на вирус тестов составил 2,4 тысячи, это означает, что темпы распространения замедлились.