Перуанские силовики ворвались в резиденцию президента с кувалдой Прокуратура Перу провела обыск в доме Болуарте по делу о часах люкс-класса

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Дина Болуарте

Сотрудники силовых структур Перу вечером 29 марта провели обыск в резиденции президента Дины Болуарте, сообщает Associated Press. По данным агентства, мероприятия были санкционированы исполнительной властью по запросу генеральной прокуратуры страны. Как отметили авторы AP, участвовавшие в рейде силовики использовали кувалды. Болуарте подозревают в коррупции, после того, как в СМИ появилась информация о владении коллекцией люксовых часов высокой стоимости.

Вечером в пятницу в Перу появились кадры, на которых видно, как сотрудники следственной группы ворвались в резиденцию президента с кувалдой в рамках рейда, — говорится в сообщении.

Предварительное расследование против президента Болуарте по подозрению в коррупции генеральная прокуратура Перу инициировала в марте. Журналист Марко Сифуэнтес опубликовал в YouTube расследование, в котором утверждается, что после вступления Болуарте в должность президента та появилась на публике в 14 разных часах, в числе которых люксовый бренд Rolex.

В сентябре в США выдвинули обвинения против одного из самых влиятельных законодателей-демократов, главы сенатского комитета по международным отношениям Роберта Менендеса. Его заподозрили в коррупции, мошенничестве и взятках. После этого сенатор подал в отставку.