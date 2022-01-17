Перу закроет порты из-за извержения вулкана в Тонга
Перу закроет порты и остановит рыболовство из-за извержения вулкана в Тонго
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:29, 17 января 2022
Фото: New Zealand High Commission/Global Look Press
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Извержение подводного вулкана у островов Тонга стало причиной закрытия морских портов Перу. Также в стране решено приостановить рыбную ловлю. Об этом сообщили в Национальном институте гражданской защиты.
Институт сообщает, что по всей стране на побережье закрыты 80 портов из-за аномального волнения моря, вызванного действием вулкана в Тонге. <...> Рекомендуется приостановить рыбную ловлю и переместить небольшие суда на сушу, — говорится в сообщении.
Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга началось 14 января. Это спровоцировало волну цунами.
Высокие волны стали причиной гибели двух жещин в Перу, которые отдыхали на непригодном для купания пляже.
Также извержение вулкана привело к разливу нефти у берегов Перу.
Вулканолог из Новой Зеландии, профессор Университета Окленда Шэйн Джейсон Кронин заявил о том, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай стало крупнейшим подобным событием за последние 30 лет. Оно было настолько мощным, что подземные толчки ощущались за тысячи километров от места разгула стихии.