Перу закроет порты из-за извержения вулкана в Тонга

Фото: New Zealand High Commission/Global Look Press

Продолжение ракетных испытаний Северной Кореи вызывает все большее беспокойство ООН. Подобной активности в этой сфере не наблюдалось уже давно. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

Это вызывает всё большую обеспокоенность. В последнее время редко случалось, чтобы мы видели так много запусков ракет КНДР. Это ещё раз напоминает нам о том, что и КНДР, и другие...