Перу в огне: армия и полиция не поддержали отстраненного президента Крупнейшие перуанские города охватили беспорядки после ареста главы государства Педро Кастильо. Его сторонники вышли на баррикады, есть погибшие

Фото: Lucas Aguayo Araos/dpa

Полицейский применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Перу

Два человека погибли, не менее десяти пострадали в Перу во время массовых протестов, охвативших страну на фоне политического кризиса. В последние дни республика полыхает — причем буквально. Сторонники отстраненного от власти президента Педро Кастильо захватили в городе Андауайлас и подожгли несколько терминалов. По сообщениям СМИ, они взяли около полусотни заложников — сотрудников управляющей компании и даже полицейских.

Как пишет газета El Comercio, одна из погибших — 15-летняя девушка, которая оказалась в эпицентре беспорядков. Неспокойно также в столице — Лиме и других крупных городах по всей стране. На баррикады вышли сторонники теперь уже экс-президента Кастильо. Ранее парламент объявил импичмент главе государства, который попытался распустить законодательную власть и ввести в стране чрезвычайное положение. Но армия не поддержала его. Кастильо находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Его обязанности сейчас исполняет недавний вице-президент Дина Болуарте — первая женщина, вставшая у руля страны. Она предлагаетпровести новые выборы в апреле 2023 года, но протестующие не хотят ждать так долго и требуют провести досрочное голосование.

Как сообщает государственная компания Coprac, обслуживающая аэропорт в Андауайласе, сейчас он закрыт, рейсы отменены. Повреждены взлетно-посадочные полосы. Участники протестов подожгли зал с оборудованием связи, топливное хранилище и окружили сам аэровокзал. Люди внутри просят о помощи.