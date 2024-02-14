Перспектива кремации «оживила» попавшую в пожар женщину TOI: в Индии едва не кремировали пережившую клиническую смерть женщину

Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индийская семья едва не кремировала родственницу, которую посчитали мертвой, пишет Times of India. Женщина, ранее получившая серьезные ожоги при пожаре, очнулась, когда для нее уже соорудили погребальный костер.

По информации издания, 52-летняя Бужи Аамма из Берхампура попала в больницу в результате несчастного случая. У нее были ожоги 50% кожного покрова, но семья оказалась не в состоянии оплачивать медицинские счета. В больнице женщине оказали минимальную помощь, после чего вернули домой, и однажды ночью супруг пострадавшей обнаружил ее в постели без признаков жизни.

После этого семья организовала погребальную церемонию. Катафалк доставил женщину к месту кремации, однако буквально за несколько минут до сожжения она очнулась и проговорила имя супруга.

Ранее уже сообщалось об аналогичном случае в китайской провинции Гуанси. Там из гроба восстала 95-летняя Ли Сюфэн. Женщина получила травму головы, когда споткнулась в своем доме. Без сознания ее нашла соседка. Она посчитала ее мертвой и организовала похороны, так как у самой «покойницы» родных не было. Похоронные традиции требовали, чтобы гроб некоторое время находился в доме. Спустя шесть дней после «смерти» женщина очнулась и отправилась на свою кухню готовить еду.