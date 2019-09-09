Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жителей Багамских островов, которые собирались уехать в США после разгула разрушительного урагана «Дориан», попросили покинуть паром из-за отсутствия американских виз.

С судна обратно сошли более 100 человек, сообщает The Washington Post.

Все пассажиры, у которых нет американской визы, пожалуйста, приступайте к высадке, — сказал по громкой связи один из членов экипажа.

Представители Службы таможенного и пограничного контроля Соединённых Штатов в свою очередь заявили, что были готовы принять людей, оказавшихся в сложной ситуации. Ранее в США без визы прибыли несколько сотен багамцев, отмечает издание. Американские власти требовали от них предоставить лишь паспорта и проверяли на благонадёжность по собственным базам.

По последним данным, жертвами урагана стали 45 человек, сообщает France Presse, многие люди пропали. Среди тех, кого пока не нашли, — более 20 родственников американского актёра Сидни Пуатье.

Жителей Багамских островов, чьи дома были разрушены стихией, президент США Дональд Трамп предложил размещать на круизных лайнерах, писал News.ru.

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