Переживаем обвал: посол ФРГ оценил отношения Берлина и Москвы Посол Германии: отношения РФ и ФРГ переживают обвал, но страны остаются соседями

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Двустрониие отношения России и Германии после 24 февраля резко ухудшились, однако страны продолжают оставаться соседями со всеми вытекающими последствиями. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Берлина в Москве Геза Андреас фон Гайр. Он также напомнил о ряде кризисов, случившихся между странами до этого, однако подчеркнул, что в силу географического положения две страны и дальше продолжат нуждаться друг в друге.

По словам посла, с 24 февраля отношения между Россией и Германией «резко ухудшились», Кроме того, он напомнил, что на протяжении ряда лет в отношении двух стран происходил ряд кризисов, в частности, убийство в берлинском Тиргартене, атака хакеров на Бундестаг, обращение с немецкими НПО и СМИ.

Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля — в области науки, культуры, экономики — и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран, — сказал фон Гайр.

Он назвал это частью высокой цены за действия России на Украине и подчеркнул, в будущем отношения между странами станут носить «иной характер».

Тем не менее, конечно, как географические соседи мы во многих отношениях и дальше будем нуждаться друг в друге, учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты, — сказал дипломат.

Фон Гайр добавил, что сотрудничество во многих сферах на долгое время будет едва ли возможно «или во всяком случае будет протекать значительно сложнее».

Ранее стало известно, что Белоруссия в апреле впервые в истории экспортировала в Россию больше товаров, чем Германия. Экспорт Белоруссии в РФ вырос более чем на 100% и наряду с этим сокращаются поставки давних торговых партнеров России, в том числе из Китая.