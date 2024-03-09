Переводчик Зеленского поставил в тупик президента Украины Синхронист Зеленского не сумел перевести вопрос на пресс-конференции с Эрдоганом

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Синхронист президента Украины Владимира Зеленского не сумел перевести вопрос местного журналиста и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференции в Стамбуле, передает телеканал RT в своем Telegram-канале. Украинский лидер всеми силами пытался показать, что не понимает, о чем идет речь, но ситуация не изменилась до смены специалиста.

Переводчик пытался ретранслировать Зеленскому слова с турецкого на украинский язык. Синхронист говорил бессвязные фразы, делал длинные паузы и издавал непонятные звуки.

Украинский лидер при этом делал вид, что пишет заметки, но в итоге сдался и попросил задать вопрос, но уже на английском языке. Получив отрицательный ответ, глава Украины сделал еще одну попытку понять переводчика, но до смены специалиста проблема оставалась актуальной.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с украинским коллегой сообщил, что Анкара по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина. Политик уверен, что конфликт должен кончиться путем мирных переговоров. По его словам, дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов.