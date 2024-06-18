«Перевалочный пункт»: стало известно, как КНДР поможет РФ обойти санкции Экономист Беляев: КНДР может помогать России обходить западные санкции

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Договор о стратегическом партнерстве России и КНДР поможет Москве обойти санкции, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что Северная Корея будет в данной схеме неким перевалочным пунктом и посредником. По его словам, таким образом в РФ можно будет ввозить товары без разрешения правообладателя.

КНДР может помогать России обходить введенные против нее санкции с помощью параллельного импорта. Это схема, по которой в страну будут ввозиться зарубежные товары без разрешения правообладателя. Северная Корея вполне может играть роль эдакого перевалочного пункта, посредника, — пояснил Беляев.

Экономист уточнил, что договор позволит Москве и Пхеньяну вести более активную торговлю и будет отвечать интересам государств. Он добавил, что поставляемый через параллельный импорт товар является оригинальным.

Надо учесть, что товар, поставляемый через параллельный импорт, — это оригинальный, не фальсифицированный товар. Это продукция не черного рынка. Просто используется иная внешнеторговая схема, — заключил Беляев.

Политолог Марина Силкина ранее заявила, что Россия сможет предложить КНДР в рамках сотрудничества новейшие технологии. По ее словам, Москва также захотела пересмотреть санкции в отношении Пхеньяна.