https://static.news.ru/photo/d5ab0570-cc10-11e9-980b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Правящая партия «Грузинская мечта» приняла окончательное решение о перестановках в правительстве закавказского государства. О кадровых решениях, как ожидается, будет объявлено на следующей неделе.

Главой правительства вместо Мамуки Бахтадзе должен стать министр внутренних дел Георгий Гахария. Пост руководителя МВД займёт ранее уже возглавлявший ведомство Ираклий Гарибашвили, передаёт издание Inter Press News со ссылкой на собственного источника.

Как писал News.ru, после инцидента с российской делегацией в парламенте Грузии в июне по стране вспыхнули протесты. Их участники, в частности, требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии.